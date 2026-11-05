Aksaray’da TIR ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Ortaköy ilçesine bağlı Gökler köyü kavşağında meydana geldi.
TIR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Mehmet Demirhan (40) yönetimindeki mısır yüklü 68 DN 400 plakalı TIR, kavşakta Muhammed Gül (28) idaresindeki 40 EH 217 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi.
Kazada TIR sürücüsü Mehmet Demirhan, araçta bulunan Cuma Karagöz (23) ve otomobil sürücüsü Muhammed Gül yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan TIR ile otomobilin çarpıştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.