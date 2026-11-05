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Öte yandan TIR ile otomobilin çarpıştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada TIR sürücüsü Mehmet Demirhan, araçta bulunan Cuma Karagöz (23) ve otomobil sürücüsü Muhammed Gül yaralandı.

Aksaray'da minibüs ve motosiklet çarpıştı

Aksaray’da TIR ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Ortaköy ilçesine bağlı Gökler köyü kavşağında meydana geldi.

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