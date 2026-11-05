2027 memur zammı belli oluyor! İşte meslek meslek maaşlar

Savaş THY’yi durduramadı: 929 milyon dolarlık kâr!

Şanlıurfa’da aile katliamı: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin eğitim tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Harf İnkılabı

Yozgat’ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere el konuldu.

Yapılan incelemelerde, aralarında 10 üst düzey yöneticinin de bulunduğu 36 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar 950 milyon liralık para hareketi gerçekleştirildiği belirlendi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.