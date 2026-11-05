Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphelileri takibe aldı.
Yapılan incelemelerde, aralarında 10 üst düzey yöneticinin de bulunduğu 36 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar 950 milyon liralık para hareketi gerçekleştirildiği belirlendi.
10 ilde eş zamanlı operasyon
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip çalışmalarının ardından dün Batman merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.