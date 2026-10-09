Şarkıcı Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin’de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi’ndeki Liparis 5 Tatil Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 14’üncü katından düşen Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, iki çocuk annesi Taş’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Sezen Taş’ın cenazesi, Mezitli Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse, aile yakınları, müzisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Törende büyük üzüntü yaşayan Atilla Taş, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Sezen Taş’ın cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Soruşturma devam ediyor

Sezen Taş’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Olayın nasıl meydana geldiği ve ölümün koşulları yürütülen soruşturma kapsamında araştırılıyor.