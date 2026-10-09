Kayseri-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üç kişinin cenazesi toprağa verildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında İncesu ilçesi Süksün Mahallesi mevkisinde meydana geldi. HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir’in kullandığı 06 HH 847 plakalı otomobil ile emekli bekçi Necati Karakoç yönetimindeki 06 NH 993 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Necati Karakoç, eşi Kezziban Karakoç ve baldızı Nazlı Avcı yaşamını yitirdi. Diğer otomobilin sürücüsü Halil Özdemir ise yaralandı.

Cenazeleri birlikte defnedildi

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Necati Karakoç, Kezziban Karakoç ve Nazlı Avcı’nın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Üç kişinin cenazesi, Orgeneral Hulusi Akar Camisi’ne getirildi.

Cenaze törenine AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile Karakoç ve Avcı ailelerinin yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazlarının ardından üç kişi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

Halil Özdemir’in tedavisi sürüyor

Kazada yaralanan Halil Özdemir’in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.