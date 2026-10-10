Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2027 Yılı Bütçe ve Performans Sunumu ele alındı. Başkan Eren Ali Bingöl, bütçenin katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırlandığını belirterek mahallelerde yapılan görüşmeler, vatandaşların talepleri ve çağrı merkezine iletilen bildirimlerin mali planlamada dikkate alındığını söyledi. Bingöl, finansal karşılığı bulunmayan projelerle belediyeye yük oluşturmayacaklarını ifade etti.

'HER KURUŞUN HESABINI VERECEĞİZ'

Bingöl, 'Kullandığımız kaynakların hesabını Tuzlalı komşularımıza alnımız ak, başımız dik verebileceğimiz bir anlayışla hareket ediyoruz. Harcadığımız her kuruş milletimizin kaynağıdır. 2027 yılı bütçemizi de bu sorumlulukla hazırladık' diye konuştu.

KENT MEYDANI 2028'DE AÇILACAK

İlçedeki yatırımlara ilişkin bilgi veren Bingöl, atıl durumda bulunan Kent Meydanı projesini yeşil alanları, kütüphanesi, sosyal alanları ve otoparkıyla 2028 yılında tamamlayarak hizmete açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ulaşım projelerine de değinen Bingöl, Yeni TOKİ konutlarını E-5'e bağlayacak yol projesinin onaylandığını belirtti. Tuzla Metrosu'nun Aydınlı, Şifa ve Mimar Sinan mahallelerine uzatılması ile Tuzla Tramvayı projeleri için ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Sunumda paylaşılan verilere göre, Tuzla Belediyesi'nin 2027 yılı bütçe gelirleri 9 milyar 200 milyon TL, finansman kapsamında öngörülen borçlanma tutarı ise 400 milyon TL olarak belirlendi. Toplam bütçe ve ödenek teklifi 9 milyar 600 milyon TL oldu.

AFET YÖNETİMİ VE SOSYAL DESTEKLER

Sunumda belediyenin afet yönetimi, sosyal destek ve dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Tuzla genelinde toplam 678 bin 442 metrekare büyüklüğünde 117 toplanma alanı belirlendiği, 150 bin kişinin barınabileceği konteyner kent vaziyet planının hazırlandığı bildirildi. Profesyonel arama kurtarma ekibinin mevcudunun ise 40'tan 70'e çıkarıldığı belirtildi.

Sosyal destekler kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 30,8 milyon TL değerinde gıda kartı desteği sağlandığı, öğrencilere yönelik kantin ve eğitim desteklerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında D-İmar ve Tuzla Acil mobil uygulamalarının hayata geçirildiği belirtildi. Çevre kirliliği ve kaçak dökümlerin önlenmesi amacıyla ilçedeki kritik noktalara 7 gün 24 saat izleme yapan kameralar yerleştirildiği aktarıldı.

29 EKİM'DE EDİS KONSERİ DÜZENLENECEK

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 2027 yılı bütçe ve performans sunumunun yapıldığı meclis toplantısında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Tuzlalıların Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşaması için sevilen sanatçı Edis'in sahne alacağı büyük bir konser düzenleneceğini açıkladı.

YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK

Tuzla Belediyesi'nin gelecek dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği projeler arasında Afet ve Lojistik Merkezi, 15 Temmuz Şehitler Kavşağı Battı-Çıktı, Akfırat Vizyon Park, stadyum, tır parkı ve Atatürk Kültür Merkezi de yer aldı.