Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde mesleki eğitime yönelik hazırlanan uluslararası proje, 60 bin avro hibe desteği almaya hak kazandı. Kurşunlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan proje, Türkiye genelinde kabul edilen 15 proje arasında yer aldı.

Matematik öğretmeni Murat Temizer’in koordinatörlüğünde hazırlanan Erasmus+ KA210-VET projesiyle mesleki eğitimde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılması hedefleniyor.

İş kazalarına karşı sanal gerçeklik eğitimi

Projenin en dikkat çekici ayağını sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin mesleki eğitime entegre edilmesi oluşturuyor. Geliştirilecek sanal uygulamalarla meslek lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencilerine, staj döneminde karşılaşabilecekleri iş kazalarını deneyimleyebilecekleri simülasyon eğitimleri verilecek.

Öğrencilerin olası tehlikeleri sanal ortamda görerek öğrenmesi ve iş sağlığı ile güvenliği konusunda daha bilinçli hale gelmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında Malta ziyareti de yapılacak

Uluslararası ortaklarla yürütülecek proje çerçevesinde öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir ekip, Malta’da düzenlenecek bir haftalık eğitim ve çalışma ziyaretine katılacak.

Ziyaret sırasında uygulamalı eğitimlerin yanı sıra farklı ülkelerdeki iyi uygulama örneklerinin incelenmesi ve eğitim alanındaki deneyimlerin paylaşılması planlanıyor.

Dezavantajlı bireylerin istihdamına destek

Proje, iş güvenliği eğitimlerinin yanı sıra dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmayı da hedefliyor. Çalışmaların mesleki eğitimin niteliğine katkı sağlaması, öğrencilerin iş gücü piyasasına daha donanımlı hazırlanması ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi bekleniyor.