Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde balık tezgahları palamut bolluğuyla hareketlendi. Denizdeki av miktarının artmasıyla fiyatı düşen palamutun tanesi 40 liraya kadar geriledi.

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı

Bu sezon denizlerde bol miktarda avlanan palamut, İnebolu’daki balıkçı tezgahlarında yerini aldı. Kiloluk palamutların 40 liraya kadar düşmesi, vatandaşların balığa ilgisini artırdı.

Uygun fiyatıyla öne çıkan palamut, tezgahların en çok tercih edilen ürünleri arasına girdi. Sezonun bereketli geçmesi balıkçıları sevindirirken, fiyatlardaki düşüş de vatandaşların mutfak bütçesine olumlu yansıdı.

İnebolu’daki balıkçılar, palamut bolluğunun hem satışlara hem de vatandaşların balık tüketimine katkı sağladığını belirtti.