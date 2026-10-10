Ankara’da toplu taşıma kullanan vatandaşları ilgilendiren güzergâh düzenlemesi duyuruldu. EGO Genel Müdürlüğü, Yenikent Orta Pınar TOKİ girişinde devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle 577 numaralı otobüs hattında geçici değişiklik yapıldığını açıkladı.
5 durakta hizmet verilemeyecek
EGO’nun duyurusuna göre, inşaat çalışmaları nedeniyle 577 numaralı otobüs hattının güzergâhında bulunan 50034, 51362, 51363, 50044 ve 51361 numaralı duraklar 2 gün boyunca hizmet dışı kalacak.
Vatandaşlara ulaşım planlaması uyarısı
EGO Genel Müdürlüğü, düzenlemeden etkilenecek vatandaşların yolculuklarını planlarken geçici güzergâh değişikliğini dikkate almalarını istedi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu duraklara ilişkin hizmetin yeniden başlaması bekleniyor.