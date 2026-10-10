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EGO’nun duyurusuna göre, inşaat çalışmaları nedeniyle 577 numaralı otobüs hattının güzergâhında bulunan 50034, 51362, 51363, 50044 ve 51361 numaralı duraklar 2 gün boyunca hizmet dışı kalacak.

Ankara’da toplu taşıma kullanan vatandaşları ilgilendiren güzergâh düzenlemesi duyuruldu. EGO Genel Müdürlüğü, Yenikent Orta Pınar TOKİ girişinde devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle 577 numaralı otobüs hattında geçici değişiklik yapıldığını açıkladı.

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