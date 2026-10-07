Tepebaşı'na bağlı Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta, S.S. ve M.D. bir süre alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada M.D., arkadaşı S.S.'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.S.'nin kalbinin durduğu tespit edildi. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülen S.S., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan S.S.'nin yoğun bakım ünitesine alındığı kaydedildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli M.D. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.D. işlemleri için emniyete götürülürken soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Batuhan KILIÇ- Güray ATEŞ/ ESKİŞEHİR,