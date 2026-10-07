Kaza, Gölbaşı- Malatya karayolu üzerindeki Çatalağaç köyü yakınlarında yaşandı. Şoförünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 T 1389 plakalı taksi, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada şoför ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla oldukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Sercan SAKAR/ADIYAMAN,