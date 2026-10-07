Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yükseköğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödülleri'nin verildiği bilim insanlarını ve üniversiteleri tebrik etti.

2026'da, ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplamda 6 üniversitenin ilk 500'e girdiğine dikkat çekti.

Orta vadede en az iki üniversitenini daha ilk 100'ün arasına girmesini hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımsız kuruluşların sıralamasında Türkiye'nin yerine işaret etti.

Araştırma üniversitelerin nitelikli yayın oranının OECD ortalamasını yakaladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından törene dair paylaşımda bulundu.

"2026-2027 Akademik Yılı’nın yükseköğretim camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin yeni bilgiler ve tecrübeler edineceği, hocalarımızın yeni yayın ve araştırma faaliyetleriyle temayüz edeceği, inşallah üniversitelerimizin başarılarına yenilerini ekleyeceği verimli bir akademik yıl geçirmeyi yürekten temenni ediyorum. Yükseköğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödüllerini tevdi ettiğimiz bilim insanlarımızı ve üniversitelerimizi tebrik ediyor, jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılında 2’si ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500’e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz. Bağımsız kuruluşların sıralamalarına baktığımızda, makale ve derleme türündeki yayınların sayısında 213 ülke arasında 15’inci sıradayız. Özellikle araştırma üniversitelerimizin nitelikli yayın oranı %79’la OECD ortalamasını yakalamış durumda. Uluslararası sıralamalardaki konumumuz da aldığımız mesafeleri küresel ölçekte tescil ediyor." ifadelerine yer verdi.

2026 yılında 2’si ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500’e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz. Bağımsız kuruluşların sıralamalarına baktığımızda, makale ve derleme türündeki yayınların sayısında 213 ülke arasında 15’inci sıradayız. Özellikle araştırma üniversitelerimizin nitelikli yayın oranı %79’la OECD ortalamasını yakalamış durumda. Uluslararası sıralamalardaki konumumuz da aldığımız mesafeleri küresel ölçekte tescil ediyor. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 6, 2026