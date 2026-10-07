Olay, akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi Katar Kuşu Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre bir iş yerinin önünde oturan kişiye, kimliği belirsiz motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Motosikletli şüpheliler olay sonrasında kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, saldırıda ağır yaralandığı tespit edilen ve erkek olduğu öğrenilen kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

Hüseyin DOĞAN/İSTANBUL,