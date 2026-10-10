Adıyaman’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Traktör, otomobil, hafif ticari araç ve otobüsün çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dört araç Fatih Mahallesi’nde çarpıştı
Kaza, Fatih Mahallesi Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Ş.C. yönetimindeki 02 AEA 532 plakalı traktör, A.B. idaresindeki 02 ADK 921 plakalı otomobil, A.Ö. yönetimindeki 53 DU 211 plakalı hafif ticari araç ve R.K. idaresindeki 02 HO 1022 plakalı otobüs çarpıştı.
Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralının sağlık durumu iyi
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.