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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, Fatih Mahallesi Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Ş.C. yönetimindeki 02 AEA 532 plakalı traktör, A.B. idaresindeki 02 ADK 921 plakalı otomobil, A.Ö. yönetimindeki 53 DU 211 plakalı hafif ticari araç ve R.K. idaresindeki 02 HO 1022 plakalı otobüs çarpıştı.

Adıyaman’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Traktör, otomobil, hafif ticari araç ve otobüsün çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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