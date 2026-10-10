Ankara’da yaşayan Yaşar Kadir Türkan, yıllar önce yarıda bıraktığı tıp eğitimine 60 yaşında yeniden başladı. Hayatı boyunca farklı mesleklerde çalışan Türkan, af düzenlemesinden yararlanarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı’na geri döndü. Türkan’ın beyaz önlüğünü, aynı üniversitede eğitimini tamamlayan ve bugün plastik cerrahi alanında asistan doktor olarak görev yapan 23 yaşındaki oğlu Emre Türkan giydirdi.

Baba ile oğulun bir araya geldiği törenden görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılarak 8 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Tıptan askeriyeye, pilotluktan avukatlığa uzanan yol

Yaşar Kadir Türkan’ın eğitim ve meslek hayatı farklı alanlarda yaptığı tercihlerle şekillendi. 1985 yılında ODTÜ Petrol Mühendisliği Bölümü’nün hazırlık sınıfını tamamlayan Türkan, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Ancak tıp eğitimini yarıda bırakarak Kara Harp Okulu sınavlarına girdi.

Kara Harp Okulu’ndan 1991 yılında teğmen rütbesiyle mezun olan Türkan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kara havacı pilot olarak görev yaptı. Askerlikten ayrıldıktan sonra bir süre ilaç mümessilliği yapan Türkan, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi.

1998 yılında hukuk fakültesinden mezun olan Türkan, avukatlığa başladı ve uzun yıllar bu mesleği sürdürdü. Yıllar sonra ise yarım kalan tıp eğitimine dönme kararı aldı.

Beyaz önlüğünü doktor oğlu giydirdi

Yaşar Kadir Türkan’ın tıp fakültesine dönüşü, oğlu Emre Türkan’ın sosyal medya paylaşımıyla geniş kitlelere ulaştı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (TUS) elde ettiği dereceyle plastik cerrahi alanında asistanlığa başlayan Emre Türkan, babasının beyaz önlük giyme töreninden görüntüleri paylaştı.

Hababam Sınıfı’nın jenerik müziği eşliğinde yayımlanan videoda Emre Türkan, babasıyla aralarındaki uzun yıllara dayanan tatlı rekabete esprili bir dille değindi. Paylaşımında babasının 60 yaşında kendisinden yıllar sonra Hacettepe Tıp’a başladığını belirterek onu tebrik etti.

“Babamın hiç acelesi yoktu”

Babasının farklı mesleklerde çalışmasına ve eğitim hayatındaki tercihlerine değinen Emre Türkan, kendi yolunun ise bunun tam tersi olduğunu anlattı. 17 yaşında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Programı’nı kazandığını, 23 yaşında mezun olduğunu ve ilk TUS sınavında derece elde ederek asistanlığa başladığını belirten Türkan, babasıyla aralarında yıllardır süren bir rekabet olduğunu ifade etti.

Babasının hayata yaklaşımının kendisinden farklı olduğunu söyleyen Emre Türkan, “En önemlisi benim hayatta hep bir telaşım vardı, babamın ise hiç acelesi yoktu. Bu kadar acelesi olmayan bir adamın da 60 yaşında böyle bir şey yapması onun hayatına bence çok yakıştı” dedi.

Baba-oğulun beyaz önlük töreninden paylaşılan görüntüler, farklı mesleklerin ardından yeniden üniversiteye dönen Yaşar Kadir Türkan’ın hikâyesini milyonlarca kişiye ulaştırdı.