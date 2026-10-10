Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 33 ilde operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda; İnsansız Hava Araçları ile havadan, asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yürütülen çalışmalar sonucunda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 47'si tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar sonucunda 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Açıklamada ayrıca, 'Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi; insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz' denildi. (DHA)