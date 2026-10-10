Kanal D’nin Ay Yapım imzalı yeni dönem dizisi “Susuz Yaz”ın çekimleri Adana’da başladı. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alırken yönetmen koltuğunu Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal paylaşıyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert’in yer aldığı yapım, 1970’lerin Adana’sında geçen aşk, aile çatışması ve toprak mücadelesini konu alıyor.

Susuz Yaz Dizisinin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Susuz Yaz, dikkat çeken oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Dizide Mert Ramazan Demir Osman, Lizge Cömert Bahar, Batuhan Bozkurt Yüzügüleç ise Hasan karakterine hayat veriyor.

Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Şebnem Bozoklu, İrem Sak, Serpil Gül, Deniz Celiloğlu, Umut Kurt, Şirin Sultan Şaldamlı, Güneş Sayın, Begüm Akkaya, Ilgım İpekçi, Meriç Rakalar, Özgür Daniel Foster, Kayra Zapçı, Esra Ünnü ve Kemal Burak Alper yer alıyor.

Susuz Yaz Dizisinin Konusu Ne?

1970’lerin Adana’sındaki Çarlak köyünde geçen Susuz Yaz, iki kardeşin hayatını değiştiren bir aşk hikâyesini ve köyde büyüyen toprak mücadelesini ekranlara taşıyacak.

Osman ve abisi Hasan, geçimlerini sağlamak için topraklarını ekip biçerken Osman’ın Bahar’a duyduğu büyük aşk, iki kardeş arasındaki dengeleri altüst eder. Bahar’la birlikte yeni bir hayat kurmak isteyen Osman, abisi Hasan’ın gizli hesaplarıyla karşı karşıya kalır.

Köyde su ve toprak paylaşımı nedeniyle giderek büyüyen anlaşmazlıklar, iki kardeşin hayatını derinden etkileyecek gelişmelere yol açar. Aşk, aile bağları ve çıkar çatışmalarını bir araya getiren dizi, izleyicileri dönemin toplumsal ilişkileri içinde şekillenen çarpıcı bir hikâyeyle buluşturacak.

Susuz Yaz Dizisinin Yönetmeni ve Senaristi Kim?

Ay Yapım imzası taşıyan Susuz Yaz’ın senaryosunu Sema Ergenekon yazıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal üstleniyor.

Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan dönem dizisinin çekimlerine Adana’da başlanırken yapımın yayın tarihi ve ekran yolculuğuna ilişkin diğer ayrıntılar merak konusu oldu.