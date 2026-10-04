Oyuncu Devrim Özkan, “Yeraltı” dizisinde birlikte rol aldığı Deniz Can Aktaş ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Özkan’ın gönderisine beyaz kalp emojisi eklemesi, bir süredir gündemde olan aşk iddialarını doğrulayan paylaşım olarak yorumlandı.

Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’la aşk paylaşımı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Özkan’ın paylaşımına beyaz kalp emojisi eklemesi dikkat çekerken, ikilinin birlikte verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Deniz Can Aktaş: “Beni mutlu eden bir aşk var”

Deniz Can Aktaş da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Aktaş, hayatında kendisini mutlu eden bir aşk olduğunu belirterek, “Hayatımda beni mutlu eden bir aşk var”ifadelerini kullanmıştı.

Aktaş’ın bu açıklamasının ardından Devrim Özkan’ın birlikte çekilen fotoğrafları paylaşması, ikilinin aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

“Yeraltı” dizisinde birlikte rol aldılar

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, “Yeraltı” dizisinde birlikte rol aldı. İkilinin dizi setinde başlayan arkadaşlığının aşka dönüştüğü yönündeki iddialar, son dönemde magazin gündeminde yer alıyordu.

Özkan’ın son paylaşımıyla birlikte çiftin özel hayatı sosyal medyanın da gündemine oturdu.