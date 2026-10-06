Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'te Aziz'in (Asir Gündoğdu) ölümü sonrası hikâyede yeni bir dönem başlıyor. Dizide Tufan karakterini canlandıran Gökberk Yıldırım, son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından Karlıova ailesini bekleyen sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Aileyi zorlu bir süreç bekliyor"

Aziz'in ölümüyle birlikte Karlıova ailesinin hayatında önemli değişiklikler yaşanacağını belirten Gökberk Yıldırım, karakterleri zorlu bir dönemin beklediğini söyledi.

Yıldırım, "Karlıova ailesinin üstüne büyük bir ateş düşecek. Bu, herkeste bir şeylerin başlangıcı, bazılarının sonu olacak ya da bazılarının dönüşünü sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Baba bedduası tutar"

Tufan karakterinin de yaşanan gelişmelerden etkileneceğine işaret eden Yıldırım, dizideki olayları "baba bedduası" üzerinden değerlendirdi.

Oyuncu, "Biliyorsunuz, baba bir laf ediyor. 'Baba bedduası tutar'ın karşılığı Aziz" dedi.

"Ağzımızdan çıkanlara dikkat etmemiz gerekiyor"

Dizideki gelişmelerin gerçek hayata da göndermeler taşıdığını belirten Yıldırım, sözlerin ve dileklerin önemine dikkat çekti.

Yıldırım, "Gerçekten ağzımızdan çıkanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Nerede vuku bulacağını, nerede o dua kapısının açık olacağını bilemeyiz. Dua da öyle, beddua da öyle" diye konuştu.

"Çok büyük bir döngüye gireceğiz"

Aziz'in ölümünün hikâyede yeni gelişmelerin önünü açacağını belirten Gökberk Yıldırım, izleyiciyi yeni bir dönemin beklediğini söyledi.

Yıldırım, "Bence çok büyük bir döngüye gireceğiz. Bir ölüm belki yeni bir canı doğuracak" ifadelerini kullandı.

Süreç Film imzalı Haysiyet, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.