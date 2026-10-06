Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis denetiminde durdurulan sürücü M.B., alkolmetreyi üflememek için direndi. Kimlik numarası sorulan sürücü, "Okumam yazmam yok" derken, yapılan kontrolde 1,53 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücüye toplam 390 bin lira ceza uygulandı.

Denetimde yaya olarak kaçmaya çalıştı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Polisin "dur" ihtarına uyması üzerine 59 ANR 349 plakalı hafif ticari aracını yol kenarına park eden M.B., ardından araçtan inerek yaya olarak uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekipleri sürücüyü kısa süre içerisinde yakaladı.

"Okumam yazmam yok" dedi

Polis ekiplerinin alkolmetreyi üflemesini istediği M.B., ölçüm yaptırmak istemedi. Bunun üzerine ekipler sürücüden kimlik numarasını istedi.

M.B.'nin "Okumam yazmam yok" demesi üzerine polis memuru, "Okuman yazman mı yok? O arabayı nasıl sürüyorsun?" diye karşılık verdi.

Sürücü ise kimliğinin evde olduğunu söyleyerek, "T.C. evde, kimliğim evde" ifadelerini kullandı.

1,53 promil alkollü çıktı

Yapılan alkol kontrolünde M.B.'nin 1,53 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle 2 kez ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

M.B.'ye toplam 390 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2031 yılına kadar el konuldu.

"Eve ne diyeyim, sen bana akıl ver"

Ehliyetine el konulan M.B., telefonla bir yakınını arayarak yaşadıklarını anlattı.

M.B.'nin telefon görüşmesinde, "Alkollüydüm, ehliyetim yok. Arabayı kaptırdım, eve ne diyeyim sen bana akıl ver" dediği duyuldu.

Sürücünün aracı otoparka çekilirken M.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.