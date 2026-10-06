İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 6 Ekim 1923'ün İstanbul'un yeniden özgürlüğüne kavuştuğu tarih olduğunu belirterek, şehrin Türkiye açısından önemine dikkat çekti.

İstanbul'un kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Saat 10.00'da başlayan törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel'in yanı sıra protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende İstanbul Valiliği, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenklerin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj da okundu.

Erdoğan mesajında, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak, İstiklal Mücadelesi'nin şehit ve gazilerin fedakarlıkları ile milletin bağımsızlık ve özgürlük kararlılığı sayesinde zaferle sonuçlandığını belirtti.

Cumhuriyetin kazanımlarının korunması ve Türkiye'nin geleceğe taşınması için çalışmaya devam edileceğini belirten Erdoğan, İstanbul'un kurtuluşunda emeği geçenleri rahmet ve saygıyla andı.

Vali Gül: İstanbul'un ruhuna ve kimliğine yeniden kavuştuğu gündür

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı.

Gül, 6 Ekim 1923'ün yalnızca işgal güçlerinin İstanbul'dan ayrıldığı tarih olmadığını belirterek, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, milletimizin gözbebeği İstanbul'un ruhuna ve kimliğine yeniden kavuştuğu gündür. Ay yıldızlı bayrağımızın bu topraklarda sonsuza dek dalgalanacağının ilan edildiği gündür" dedi.

İstanbul'un Türkiye açısından önemine de değinen Gül, şehrin medeniyetin önemli merkezlerinden biri ve ülkenin dünyaya açılan kapısı olduğunu ifade etti.

Gül, İstanbul'un güçlü olmasının Türkiye'nin güçlü olması anlamına geldiğini belirterek, şehrin geleceğe taşınması için merkezi ve yerel yönetimler ile tüm kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Tören kapsamında İstanbul genelinde düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Resim yarışmasında Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden Ayşe Ceren Atalay birinci, BJK Kabataş Vakfı Özel Anadolu Lisesi'nden İlke Öz ikinci, İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'nden Azra Köse üçüncü oldu.

Şiir yarışmasında ise Saffet Çebi Ortaokulu öğrencisi Şeyma Azat birinci, VKV Koç Özel Ortaokulu öğrencisi Ece Atkaya ikinci, FMV Ayazağa Işık Ortaokulu öğrencisi Bernis Cora üçüncü oldu.

Birinci olan öğrenciler ödüllerini İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı. Şiir yarışmasında birinci olan Şeyma Azat, törende "Emanet İstanbul" adlı şiirini okudu.

Program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle devam etti.