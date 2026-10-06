YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM’deki ilk grup toplantısında gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel’in konuşmasında fon soruşturması, hukuk uygulamaları, ekonomi, sansür ve yaklaşan seçim süreci öne çıktı.

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, soruşturmanın mevcut tutuklamalarla sınırlı kalmaması gerektiğini savundu. Dosyada kamuoyunun dikkatini çeken isimlerin bulunduğunu belirterek “Tutuklanamayacak kadar büyük isimler var” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın ekonomik boyutuna da değinen Özgür Özel, yaşananların Türkiye’ye maliyetinin 90 milyar dolar olduğunu öne sürdü. Özel, söz konusu süreci “soygun” olarak nitelendirdi.

“Hukuk herkese eşit uygulanmalı”

Mal varlıklarına yönelik tedbir kararlarını da eleştiren YENİ Parti lideri, farklı kişiler hakkında uygulanan hukuki işlemlerin aynı ölçütlerle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul’da tutuklu belediye başkanlarının mal varlıklarına tedbir konulduğunu ifade eden Özel, Hayati Yazıcı’nın oğluyla ilgili tedbir kararının kısa sürede kaldırıldığını iddia ederek “Bir hukuk varsa herkese eşit uygulanmalı” dedi.

Fon soruşturmasında adı geçen bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla görevlendirildiğini ve iktidar kadrolarında yer aldığını öne süren Genel Başkan, soruşturmanın daha geniş kapsamda yürütülmesi gerektiğini savundu.

Seçim için sahaya çıkacaklar

Özgür Özel, yaklaşan seçimlere yönelik hazırlıklarını da grup toplantısında anlattı. YENİ Parti milletvekillerinin farklı illerde vatandaşlarla bir araya geleceğini belirten Özel, seçim sürecinde sahada olacaklarını ifade etti.

Partisinin seçim hedefini de açıklayan Özel, “Umutsuzlukla o seçime gitmeyeceğiz. O sandığı varacağız, o seçimi alacağız” diye konuştu.

“Ne ekerseniz onu biçersiniz”

Ekonomi ve siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Özgür Özel, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Vatandaşın emanet ettiği kaynakların ve yatırımların korunması gerektiğini söyleyerek “Bundan sonra ne ekerseniz onu biçersiniz” ifadelerini kullandı.

İfade özgürlüğü ve sansür tartışmalarına da değinen YENİ Parti lideri, yarın saat 12.00’de Anayasa Mahkemesi önünde toplanacaklarını açıkladı. Özel, sansüre uğradığını belirten kişilerin burada açıklama yapacağını söyledi.

Okullardaki güvenlik gündeminde

Özel’in konuşmasında eğitim kurumlarının güvenliği de yer aldı. Son dönemde yaşanan okul saldırılarına dikkat çekerek öğrencilerin güvenliğinin yalnızca bireysel tedbirlerle sağlanamayacağını savundu.

Ankara’da öğrencilerin korunmasına yönelik geliştirilen kurşun geçirmez çanta projesini örnek gösteren Genel Başkan, okullardaki güvenlik açığının sistemli biçimde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda seçim çalışmalarının devam edeceğini belirten Özgür Özel, “Zafer birlikte kazanılacak ve yeni siyasetten devam edilecek” mesajını verdi.