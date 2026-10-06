Güney Kore, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye transferinin gizlilik anlaşmasını ihlal edecek şekilde duyurulması nedeniyle Ukrayna'nın özrünü yeterli bulmadı. Seul yönetimi, Kiev Büyükelçisi'nin geri çekilmesi de dahil olmak üzere "sıkı önlemler" alınmasını değerlendiriyor.

Güney Kore'den Ukrayna'ya "özür" tepkisi

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Ulusal Meclis oturumunda Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cho, askerlerin transferinin gizlilik anlaşmasına aykırı şekilde duyurulması konusunda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile iletişime geçtiğini ve Seul'ün endişelerini aktardığını söyledi.

Ukrayna tarafından kendilerine bir özür iletildiğini belirten Cho, bu özrün Güney Kore'nin beklentilerini karşılamadığını ifade etti.

"Büyükelçiyi geri çekmek dahil seçenekleri değerlendiriyoruz"

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Ukrayna'nın açıklamasına ilişkin, "Aldığımız mesajların içinde bir özür de vardı ama bizim beklediğimiz seviyeden farklıydı" dedi.

Seul yönetiminin Ukrayna'ya karşı "sıkı önlemler" almayı değerlendirdiğini belirten Cho, Kiev'deki Güney Kore Büyükelçisi'nin geri çekilmesinin de seçenekler arasında olduğunu söyledi.

Cho, "Ukrayna'ya yönelik 'sıkı önlemler' almayı amaçlıyoruz. Başkent Kiev'deki büyükelçiyi geri çekmek dahil seçenekleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin nihai kararının önümüzdeki süreçte yapılacak değerlendirmelerin ardından şekillenmesi bekleniyor.