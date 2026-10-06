Altındağ Belediyesi tarafından Gicik Mahallesi'nde yapımı sürdürülen köy konağı ve halı saha projesinde çalışmalar devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, şantiye alanını ziyaret ederek projenin son durumuna ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ilçede devam eden belediye yatırımlarını yerinde incelemeyi sürdürdü. Bu kapsamda Gicik Mahallesi'nde yapımı devam eden köy konağı ve halı saha projesinin şantiye alanını ziyaret eden Tiryaki, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gicik Mahallesi'ne köy konağı ve halı saha

Proje kapsamında mahalle sakinlerinin toplantı ve çeşitli etkinliklerde kullanabileceği bir köy konağı ile spor faaliyetlerine yönelik halı saha yapılıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesisin hizmete açılması planlanıyor.

"Çok yakında açacağız"

Projenin yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Gicik Mahallesi'ndeki köy konağı ve halı saha projesinde gelinen son durumun değerlendirildiğini söyledi.

Tiryaki, "Gicik Mahallemizde hayata geçirdiğimiz köy konağı ve halı saha projemizi yerinde ziyaret ederek çalışmalardaki son durumu değerlendirdik, ekiplerimizden bilgi aldık. Çalışmalar tamamlandıktan sonra tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından köy konağı ve halı sahanın mahalle sakinlerinin kullanımına sunulması bekleniyor.