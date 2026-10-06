TRT Haber muhabiri Uğur Becerikli'nin aktardığı bilgilere göre, Türk bilim dünyası uluslararası alanda ses getirecek tarihi bir başarıya imza attı. Dr. Olcay Kaan Çakır tarafından tasarlanan ve Türk Patent ve Marka Kurumu onayından geçen yeni nesil sensör teknolojisi, dışarıdan hiçbir elektrik kaynağına ihtiyaç duymaksızın kinetik enerjiyi algılama ve analiz etme imkanı sunuyor.

Sıvı Ve Metal Temasıyla Kendi Sinyalini Üretiyor

Patenti alınan cihazın çalışma mekanizması, kimyasal reaksiyonlar ile fiziksel prensipleri birleştiren özgün bir tasarıma dayanıyor. Tamamen kapalı bir hazne içerisinde muhafaza edilen özel bir sıvı, sensörün ivmelenmesiyle birlikte gövde içindeki metal şeritlere temas ediyor.

İşleyiş adımları şu teknik süreçle gerçekleşiyor:

Kimyasal Tepkime: Sıvının metal plaka ile teması esnasında meydana gelen reaksiyon, anlık bir elektrik sinyali üretiyor.

Veri İşleme: Üretilen voltaj sinyali entegre elektronik devreye iletilerek hareketin varlığı, vektörel yönü ve şiddeti anında hesaplanıyor.

Yerçekimi İle Sıfırlama: İvme sona erdiğinde hazne içindeki sıvı, yerçekimi kuvveti sayesinde doğal konumuna dönerek sistemi bir sonraki algılama döngüsüne hazır hale getiriyor.

Güç Tüketimi Sıfır, Bakım İhtiyacı Yok

Buluşun muadillerinden ayrılan en kritik faktörü, mekanik hareketin tespiti aşamasında sistemden hiçbir harici güç talep etmemesi. Tescil belgesinde de vurgulandığı üzere, algılama evresinde güç tüketmeyen cihaz, dış etkenlere tam korumalı izolasyon yapısı sayesinde yıllarca bakım gerektirmeksizin görev yapabiliyor.

Bu dayanıklı mimari, özellikle pil değişiminin zor olduğu veya düzenli teknik bakım imkanının bulunmadığı ekstrem saha şartlarında devrim niteliğinde bir kolaylık vaat ediyor.

Savunma Sanayisinden Ulaşıma Geniş Kullanım Alanı

Patent detayları, yerli sensörün uygulama alanlarındaki çeşitliliği de gözler önüne seriyor.

Teknolojinin entegre edilebileceği başlıca sektörler şunlar:

Sanayi Ve Lojistik: Endüstriyel otomasyon, robotik kollar, paketleme hatları, kargo ve depo yönetim sistemleri.

Ulaşım Ve Altyapı: Kara, deniz ve hava taşıtları, iş makineleri, köprü ile altyapı izleme ağları.

Stratejik Sektörler: Madencilik, petrol arama sahaları, afet erken uyarı sistemleri, akıllı tarım ve savunma sanayisi platformları.

Dışarıdan enerji almadan yön ve şiddet verisini eş zamanlı üretebilen bu buluş, geleceğin akıllı teknolojilerinde yerli ve milli bir çözüm alternatifi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu