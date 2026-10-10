Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Çankaya’da bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş açılması ve Keçiören’de bir kişinin silahla yaralanması olaylarıyla bağlantılı olduğu belirtilen şüphelilerden 20’si tutuklandı.

Ankara Merkezli 14 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik Ankara merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, Ankara’da meydana gelen silahlı saldırı olaylarıyla bağlantılı olduğu belirtilen suç örgütlerinin üyelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Daltonlar ve Şapkalılar Suç Örgütü Üyeleri de Gözaltında

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında, Çankaya ilçesinde bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş açılması olayını gerçekleştirdiği belirtilen Daltonlar çetesi üyeleri ile Keçiören’de bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı belirtilen Şapkalılar silahlı suç örgütü üyelerinin de bulunduğu bildirildi.

20 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 20’si tutuklanırken, soruşturmaya ilişkin diğer ayrıntılar merak konusu oldu.