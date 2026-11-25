İzmir'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda farklı dönemlere ait toplam 187 tarihi eser bulundu.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aliağa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Menemen'de bulunan bir iş yerine dün operasyon düzenlendi. Aramalarda Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 142 sikke ele geçirildi.

187 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ayrıca Roma ve Bizans dönemlerine ait yüzük, ok ucu ve sapan taşı gibi 45 obje bulundu. Böylece ele geçirilen tarihi eserlerin sayısı 187'ye ulaştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.