Trendyol Süper Lig’in 7’nci haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK, Alanya’da karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca iki takım da gol için önemli fırsatlar yakalasa da kalecileri ve savunmaları aşmayı başaramadı.

Karşılaşmanın 2’nci dakikasında Erzurumspor FK’dan Baiye’nin savunma arkasına sarkarak çektiği şutta kaleci Victor gole izin vermedi. Alanyaspor ise 9’uncu dakikada Duarte’nin çaprazdan yaptığı vuruşla etkili oldu ancak top az farkla auta çıktı. Ev sahibi ekip, 32’nci dakikada Hadergjonaj’ın kullandığı köşe vuruşunda İbrahim Kaya’nın kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Ancak meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı gitti. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda kaleciler ön plana çıktı

İkinci yarıya etkili başlayan Erzurumspor FK, 51’inci dakikada Cardoso’nun ortasında Eren Tozlu’nun kafa vuruşuyla tehlike yarattı. Kaleci Victor, bu pozisyonda başarılı bir kurtarışa imza attı.

Konuk ekip, 66’ncı dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Rodriguez’in şutunu Victor kurtarırken, dönen topa Eren Tozlu’nun yaptığı vuruşta Aliti araya girerek tehlikeyi önledi. Alanyaspor’da 58’inci dakikada oyuna dahil olan Fernandes, sakatlığı nedeniyle 63’üncü dakikada yerini Hagi’ye bıraktı. Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da aradığı golü bulmak için çaba gösterdi.

Son dakikalarda da gol çıkmadı

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Alanyaspor, galibiyet golüne çok yaklaştı. 90+2’nci dakikada köşe vuruşu sonrası Duarte’nin çektiği şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. Savunma, dönen topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

90+9’uncu dakikada Hadergjonaj’ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Makouta’nın vuruşu ise üstten auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor ile Erzurumspor FK sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.