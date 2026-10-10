İzmir’in Bornova ilçesindeki Ersoy Caddesi’nde 27 Ağustos’ta meydana gelen kazada, ters yönde ilerleyen bir aracın çarptığı motokurye Murat Çelik ağır yaralandı. Kazanın ardından bilinci kapanan Çelik, yaklaşık bir buçuk aydır yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Doktorların, Çelik’in hayatta kalmasını mucize olarak değerlendirdiği, yaşaması halinde ise uzun süreli bakıma ihtiyaç duyabileceğini belirttiği aktarıldı. Genç motokuryenin sağlık durumuna ilişkin belirsizlik sürerken, ailesi ve meslektaşları adaletin sağlanmasını istiyor.

Eşi çaresiz: “Çocuğuma annelik yapamıyorum”

Murat Çelik’in eşi Sevgi Yaşar Çelik, yaşananların ardından hem eşinin sağlık durumuyla hem de küçük kızının sorularıyla mücadele ediyor. İki buçuk yaşında bir kızları bulunan Çelik ailesinin hayatı, kazayla birlikte tamamen değişti.

Kazadan bu yana ailesinin yanında kaldığını ve psikolojik olarak çok zor bir dönemden geçtiğini anlatan Sevgi Yaşar Çelik, kızının sürekli babasını sorduğunu ancak ona cevap veremediğini belirtti. Çocuğunun bakımını dahi gerektiği gibi üstlenemediğini ifade eden acılı eş, yaşadıkları sürecin kendilerini derinden etkilediğini dile getirdi.

Sürücünün serbest bırakılmasına tepki

Murat Çelik’e çarpan sürücünün 16 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılması, ailesinin ve motokurye arkadaşlarının tepkisine neden oldu. Çelik’in yakınları, kazanın tüm yönleriyle değerlendirilmesini ve sorumluların hak ettikleri cezayı almasını talep ediyor.

Ailenin avukatı Eyüp Sağır ise trafik kazalarında kusur durumu ve tutukluluk sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin yetersiz kaldığını savundu. Sağır, cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirterek mevcut uygulamanın yeniden ele alınması çağrısında bulundu.

Murat Çelik’in yaşam mücadelesi sürerken

ailesi, küçük bir çocuğun babasından, bir eşin hayat arkadaşından ayrı kaldığı bu süreçte adaletin yerini bulmasını bekliyor.