Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ev sahipliğinde ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı, ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Türkiye’nin farklı illerinden arıcılık sektörü temsilcilerini ve üreticileri buluşturan fuar, açılış gününde Başkentlilerden yoğun ilgi gördü.

Arıcılık ekipmanlarından bal ve diğer arı ürünlerine, kozmetikten sağlık alanındaki kullanım örneklerine kadar pek çok ürünün sergilendiği fuar, 11 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Arıcılara Başkent Kart üzerinden destek verilecek

Fuarın açılışında konuşan ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, Ankara’da arıcılık alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uysal, kentte kayıtlı arıcı sayısının yaklaşık bin 600’den bin 728’e yükseldiğini belirterek belediyenin desteklerinin sektöre katkı sunduğunu ifade etti.

Arıcılara yönelik yeni bir uygulamanın da hazırlık aşamasında olduğunu açıklayan Uysal, arı sağlığını korumaya yönelik destek programı başlatacaklarını söyledi.

Uysal, yeni proje kapsamında arıcıların Başkent Kartlarına belirli miktarda para yatırılacağını belirterek, bu destekle arı hastalıkları ve zararlılarıyla mücadelede kullanılan ruhsatlı ilaçların temin edilmesinin amaçlandığını kaydetti. Uygulamanın, arı sağlığının korunmasına ve üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

5 bin kovan ve 200 tona yakın arı yemi desteği

ABB’nin arıcılık alanındaki mevcut çalışmalarına da değinen Uysal, bugüne kadar yaklaşık 200 ton arı yemi desteği sağlandığını ve 5 bin kovanın üreticilere ulaştırıldığını açıkladı.

Arıcıların eğitimine de önem verdiklerini belirten Uysal, yaklaşık bin 600 üreticiyle birebir görüşmeler yapılarak eğitim programları düzenlendiğini ifade etti.

Fuar 11 Ekim’e kadar açık

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında düzenlenen fuarda, sektörün ihtiyaç duyduğu ekipmanlar ve arıcılık ürünleri ziyaretçilerle buluşuyor.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı da fuardaki standında Başkent’in arıcılık alanındaki çalışmalarını ve sürdürülebilir üretim projelerini tanıtıyor. Türkiye Arıcılık Fuarı, 11 Ekim’e kadar ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.