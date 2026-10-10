Sivas’ta eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Sivas Valiliği öncülüğünde yürütülen “Eğitime Hayat Verenler Projesi” kapsamında, hayırsever iş insanı Mustafa Işık tarafından yaptırılacak 16 derslikli ilkokul için protokol imzalandı.

Tarihi Valilik Binası Hasan Canpolat Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve hayırsever iş insanı Mustafa Işık katıldı.

Sivas’ta hayırseverlerin yaptırdığı okul sayısı 61 oldu

Törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, kentte hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul sayısının 61’e ulaştığını açıkladı.

Mustafa Işık’ın daha önce Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bir anaokulu yaptırdığını hatırlatan Şimşek, yeni ilkokulun da aynı bölgede inşa edileceğini belirterek desteği dolayısıyla Işık’a teşekkür etti.

“Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”

Eğitim yatırımlarının önemine dikkat çeken Vali Şimşek, Sivas’ta hem kamu kaynaklarıyla hem de hayırseverlerin katkılarıyla okulların yenilendiğini ve yeni eğitim kurumlarının yapıldığını ifade etti.

Kentte Gazi ve Sivas liselerinin yeniden yapıldığını, Osmangazi Okulu’nda ise yenileme çalışmaları yürütüldüğünü belirten Şimşek, amaçlarının eğitim kurumlarının niteliğini artırmak ve öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Şimşek, eğitime yapılan her katkının ülkenin geleceğine yatırım anlamı taşıdığını vurguladı.

Okul için protokol imzalandı

Konuşmaların ardından Sivas Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı Mustafa Işık arasında okulun yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Proje kapsamında 16 derslikli olarak inşa edilecek ilkokulun yapım maliyetinin yüzde 51’i Mustafa Işık tarafından karşılanacak.