İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanvekili olarak görev yapan Aydın Demirdirek hakkında alınan kararı duyurdu. Üç ayrı suç kapsamında tutuklanan Demirdirek’in, geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Demirdirek’in rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçları kapsamında Kırıkkale 2’nci Sulh Ceza Hâkimliğinin 9 Ekim 2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca Aydın Demirdirek’in İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.