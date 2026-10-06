Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, 2027 yılının mart ayında yapılması planlanan CHP kurultayına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde CHP Genel Başkanlığı için kendisinin aday olacağını söyledi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Serik İlçe Başkanlığı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Uysal, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ümit Uysal: "Kesinlikle adayım"
Gazetecilerin, 2027 yılının mart ayında yapılacak CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde kendisinin aday olup olmayacağı yönündeki sorusuna yanıt veren Uysal, "Kesinlikle adayım" dedi.
Uysal'ın açıklaması, CHP'de gelecek kurultay sürecine ilişkin olası adaylık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.