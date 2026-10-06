AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekilliği görevinden istifa etti.

Bozdağ'ın istifasının ardından AK Parti Meclis Grubu'nun yeni bir TBMM Başkan Vekili adayı belirlemesi bekleniyor.

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TBMM Başkan Vekili sayısı 3'e düştü

Bekir Bozdağ'ın görevinden ayrılmasıyla birlikte TBMM Başkan Vekili sayısı 3'e düştü.

AK Parti Meclis Grubu'nun Bozdağ'ın yerine yeni bir isim belirlemesinin ardından adayın TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak seçimle göreve başlaması bekleniyor.

Kaynak: DHA