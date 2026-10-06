Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin istifa etti!

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AK Parti Meclis Grubu'nun Bozdağ'ın yerine yeni bir isim belirlemesinin ardından adayın TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak seçimle göreve başlaması bekleniyor.

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin istifa etti!

Bozdağ'ın istifasının ardından AK Parti Meclis Grubu'nun yeni bir TBMM Başkan Vekili adayı belirlemesi bekleniyor.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekilliği görevinden istifa etti.

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