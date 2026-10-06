Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı 2027 başında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını duyurmasıyla, Ocak zammının belirleyicisi olan 6 aylık enflasyon tablosunun ilk yarısı şekillendi. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde birikimli enflasyon oranı yüzde 5,56 olarak gerçekleşti.

3 Aylık Enflasyon Farkı Yüzde 5,56 Oldu

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, mevzuat gereği her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılıyor.

Yılın ikinci yarısına ait açıklanan verilere göre:

Temmuz: Yüzde 1,78

Ağustos: Yüzde 1,84

Eylül: Yüzde 1,84

Üç aylık verilerin birikimli toplamı yüzde 5,56 seviyesine ulaşarak Ocak zammının ilk yarısını garantiledi. Zam oranının nihai halini alması için Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin fiyat artış verileri bekleniyor.

Masadaki İki Zam Senaryosu Ve En Düşük Maaş Hesabı

Yılın son çeyreğine girilirken ekonomi yönetiminin ve piyasaların beklentileri doğrultusunda Ocak zammı için iki ayrı tablo şekilleniyor:

Merkez Bankası Tahmini Senaryosu: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olarak gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 8,70 seviyesinde hesaplanıyor. Bu senaryoda en düşük emekli aylığının yaklaşık 25 bin 601 TL 'ye yükselmesi öngörülüyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi Senaryosu: Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,43 olduğu ankete göre ise 6 aylık zam oranı yüzde 9,97'ye ulaşıyor. Bu durumda en düşük emekli aylığının 25 bin 900 TL sınırına dayanması bekleniyor.

Kesin Rakamlar 3 Ocak 2027'de Açıklanacak

Memur ve memur emeklileri açısından ise enflasyon farkı oluşabilmesi için 6 aylık toplam enflasyonun toplu sözleşme zam oranını aşması gerekiyor.

Milyonlarca hak sahibinin alacağı net zam oranları ve güncel katsayılar, TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu ilan edeceği 3 Ocak 2027 tarihinde kesinleşerek kamuoyuna duyurulacak.