Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Bakan Kacır, etkinliğin ilk gününde, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Başkanı Gabriella Arrigo ve beraberindeki heyetle fuar alanının açılışını Türkiye pavilyonunun önünde kurdele keserek yaptı.

Kacır, açılış sonrasında heyetle birlikte etkinlik alanını gezdi, pavilyonlar hakkında bilgi verdi.

Diğer taraftan, Özbekistan pavilyonunda, 2028 senesinde Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenecek 79. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ilişkin protokol, Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanı Şerzad Şermatov ve IAF Başkanı Gabriella Arrigo tarafından imzalandı.





Muhabir: Mertkan Oruç