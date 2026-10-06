Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye iade süreçlerine dair 2026'nın üçüncü çeyrek ve 9 aylık verilerle alakalı açıklama yaptı.

'Suçlular için kaçacak yer yoktur.' ifadelerine yer veren Gürlek, Türk adaletinin er ya da geç gereğini yapacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suç ve suçlularla mücadeleyi sınırların ötesinde de aynı kararlılıkla sürdürdüklerine işaret eden Gürlek, yurt dışına kaçanların yakalanarak Türkiye'ye getirilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Suçluların iade süreçlerini tavizsiz şekilde takip ettiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

'Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü, İçişleri Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarla yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip ediyoruz. 1 Temmuz'da, 'Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler.' demiştik. Aradan geçen üç ayda da bu kararlılığımızdan taviz vermedik. 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3'üncü çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bunların 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan, 3'ü ise İngiltere'den ülkemize getirildi. Böylelikle 2026 yılının 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken, Almanya'dan 67, Yunanistan'dan 19, Karadağ'dan 9, Bulgaristan'dan 8 ve İngiltere'den 5 kişi getirildi.'

Bakan Gürlek, uluslararası adli işbirliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerine verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceklerine dikkat çekti, 'Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.' değerlendirmesinde bulundu.





Muhabir: İsmet Karakaş