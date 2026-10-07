ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunan Trump, "Bu işi bitirmemiz gerekiyor" diyerek, bunu "nazik" veya "pek de nazik olmayan" bir şekilde yapabileceklerini söyledi.

Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletinin Baltimore kentindeki bir tersanede düzenlenen törende konuştu. ABD'nin savunma alanındaki yatırımlarının arttığını belirten Trump, nükleer denizaltıların Amerikan ordusunun gücünde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

ABD ordusunun daha da güçleneceğini söyleyen Trump, konuşmasında İran'la yaşanan gerilime de değindi.

"İran'ın askeri kapasitesini neredeyse yok ettik"

İran konusunda açıklamalarda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işi bitirmemiz gerekiyor ve mesele, sadece bunu nasıl yapmak istediğimiz. Nazik bir şekilde mi, yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız. Bunu çok yakında öğreneceksin."

Trump, ABD'nin İran'ın askeri kapasitesine yönelik operasyonlarının sonuç verdiğini savunarak, "İran'ın askeri kapasitesini neredeyse yok ettik." dedi.

"Birçok ülke lideri bana teşekkür etti"

Trump ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki birçok ülke liderinin kendisine teşekkür ettiğini öne sürdü.

Trump, "Bölgedeki birçok ülke lideri ABD, İran'ı vurduktan sonra bana teşekkür etti. Onlara bunun için ne zaman ödeme yapacaksınız, dedim." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin devam ettiği bir dönemde yeni bir askeri müdahale ihtimaline ilişkin dikkat çekici mesaj olarak değerlendirildi.