Su ürünleri kaynaklarını korumak ve yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla yürütülen denetimler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, yıl boyunca gerçekleştirilen denetimlere ve uygulanan yaptırımlara ilişkin bilgi verdi.

151 Bini Aşkın Denetim Yapıldı

Bakan Yumaklı, bu yıl su ürünlerine yönelik 151 binden fazla denetim gerçekleştirildiğini belirtti. Denetimlerde mevzuata aykırı hareket edenlere toplam 128,8 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yumaklı, denetimlerin temel amacının su ürünleri kaynaklarını korumak ve yasa dışı avcılığı önlemek olduğunu vurguladı.

Yeni Av Sezonunda 18 Binden Fazla Kontrol

1 Eylül’de başlayan yeni av sezonuna da değinen Yumaklı, sezonun başlangıcından açıklamanın yapıldığı tarihe kadar 18 binden fazla denetim gerçekleştirildiğini kaydetti.

Denizlerde ve iç sularda denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Yumaklı, su ekosisteminin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakılması için ekiplerin 7 gün 24 saat görev yaptığını ifade etti.