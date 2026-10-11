Ankara, 11 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu’na ev sahipliği yapacak. Yarış nedeniyle bazı cadde ve güzergâhlarda saat 06.30’dan itibaren ihtiyaç duyulması hâlinde araç trafiğine kapatma uygulanacak.

Koşuların saatleri belli oldu

Maraton kapsamında üç farklı koşu gerçekleştirilecek:

•⁠ ⁠09.00: 21 kilometre koşusu

•⁠ ⁠09.50: 10 kilometre koşusu

•⁠ ⁠10.15: 4,4 kilometre halk koşusu

Bu yollar trafiğe kapanacak

Trafik düzenlemesi kapsamında şu güzergâhlarda çift yönlü kapatma yapılacak:

•⁠ ⁠Alparslan Türkeş Caddesi’nin tamamı

•⁠ ⁠Bahriye Üçok Caddesi’nin tamamı

•⁠ ⁠Doğol Caddesi’nin, Bahriye Üçok Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü

•⁠ ⁠Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi’nin, Doğol Caddesi ile Bandırma Sokak arasında kalan bölümü

Ankara’da pazar planı olanlar dikkat!

Özellikle Anadolu Meydanı ve çevresinde seyahat edecek sürücülerin, yarış güzergâhlarını dikkate alarak alternatif yolları tercih etmesi bekleniyor. Sabah erken saatlerde başlayacak trafik kısıtlamaları nedeniyle kısa mesafelerin bile normalden uzun sürmesi mümkün.

Başkentte pazar günü direksiyon başına geçecekler için kritik saat: 06.30.