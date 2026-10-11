Bolu’da Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsü çıkan yangında tamamen yandı.

Osmaniye-İstanbul seferini yapan otobüste, saat 06.00 sıralarında İstanbul yönündeki viyadükler üzerinde motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

Alevler otobüsün tamamını sardı

İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek otobüsün tamamını saran yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

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Yangın sonrası otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yolcular başka otobüsle yola devam etti

Yangının ardından yolcular, aynı firmaya ait başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA