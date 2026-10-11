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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının ardından yolcular, aynı firmaya ait başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam etti.

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İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek otobüsün tamamını saran yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Osmaniye-İstanbul seferini yapan otobüste, saat 06.00 sıralarında İstanbul yönündeki viyadükler üzerinde motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

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