Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi'ne 111 ülkeden toplam 18 bin 642 kişi katıldı. Kongrede 7 bin 604 delege yer alırken, 108 ülkeden yapılan 8 bin 330 bilimsel bildiri özeti başvurusu da organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Beş gün süren kongrede, uzayın barışçıl kullanımı için Antalya Deklarasyonu ilan edilirken, teknoloji etkinlikleri ve halka açık programlar da gerçekleştirildi.

Uluslararası Uzay Kongresi'nde katılım rekoru

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Uzay Ajansı'nın ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde düzenlenen 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), 5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

“The World Needs More Space” (Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var) temasıyla düzenlenen kongreye 111 ülkeden 18 bin 642 kişi katıldı. Katılımcıların 7 bin 604'ünü delegeler oluşturdu.

Kongre öncesinde 108 ülkeden toplam 8 bin 330 bilimsel bildiri özeti başvurusu yapıldı. Bu sayı, 77 yıllık organizasyon tarihinin en yüksek başvuru sayısı olarak kayıtlara geçti.

Antalya Deklarasyonu 21 ülkeden destek aldı

Kongrenin öne çıkan gelişmelerinden biri, uzayın barışçıl ve adil kullanımına yönelik hazırlanan Antalya Deklarasyonu oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın öncülüğünde düzenlenen Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı'nda, uzay alanındaki uluslararası iş birliği ve küresel uzay yönetişiminin geleceği ele alındı.

Kongre tarihinde ilk kez bir deklarasyon ilan edilirken, Antalya Deklarasyonu ilk gününde 21 ülkeden 32 katılımcı tarafından desteklendi. İmzaya açık bırakılan deklarasyonla, uzayın tarafsız bir barış alanı, sürdürülebilir kalkınma aracı ve ortak insanlık mirası olarak korunması hedeflendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongrede yaptığı konuşmada deklarasyonu imzalayan katılımcılara teşekkür ederek henüz imzalamayan ülkeleri de destek vermeye davet etti.

Anadoludakiler Bazaar-Space Mission ilgi gördü

Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında bilim ve teknoloji etkinliklerinin yanı sıra kültürel tanıtım faaliyetleri de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen “Anadoludakiler Bazaar-Space Mission” alanında, Anadolu'nun geleneksel el sanatları ve kadın kooperatiflerinin ürünleri uluslararası katılımcılarla buluşturuldu.

Kongrede kurulan “Future Space” alanında ise derin uzay teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler ve yeni nesil roket tasarımları tanıtıldı. Program kapsamında Salda Belgeseli'nin ilk gösterimi yapılırken, TÜBİTAK'ın “Ufkun Ötesinde” uzay temalı sergisi de ziyaretçilere açıldı. TEKNOFEST şampiyonları da uzay meraklılarıyla bir araya geldi.

Halk Günü'nde 11 binden fazla ziyaretçi ağırlandı

Kongrenin son gününde düzenlenen Halk Günü kapsamında Antalya NEST Kongre Merkezi'nin kapıları ziyaretçilere açıldı. Etkinliğe 11 binden fazla kişi katıldı.

Günün öne çıkan programlarından biri, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panel oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katıldığı “Gelecek Burada Başlıyor: Teknoloji, Uzay ve Yeni Nesil” başlıklı panelde, Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin derin uzay hedefleri, TEKNOFEST kuşağı ve gençlerin teknoloji alanındaki rolü değerlendirildi.

Kongre Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki programla sona erdi

Beş gün süren Uluslararası Uzay Kongresi, tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı. Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin müzik ve sahne performanslarının yer aldığı etkinlikte, farklı ülkelerden uzay alanında çalışan temsilciler ve astronotlar bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kongreye ilişkin değerlendirmesinde uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, astronotlar, teknoloji şirketleri, girişimler, yatırımcılar ve gençlerin aynı organizasyonda buluştuğunu belirtti.

Kongrede uydu ve fırlatma teknolojilerinden insanlı uzay uçuşlarına, dünya gözleminden uzay ekonomisine kadar farklı başlıkların ele alındığını aktaran Kacır, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Kacır, uzayın bir çatışma alanı yerine barış, refah ve insanlığın ortak yararı için iş birliği yürütülen bir alan olarak korunması gerektiğini ifade etti.