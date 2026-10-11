Antalya’nın Alanya ilçesinde oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Adem Tüysüzoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. H.T., Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İkinci ölüm haberi hastaneden geldi

Yaralılardan Ahmet Çatar, kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olan Adem Tüysüzoğlu da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Olayda yaralanan H.T.’nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Silahlı kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.