Galatasaray Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu ile denetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ait faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Oylamaların ardından kürsüye gelen Başkan Dursun Özbek, üyelere teşekkür ederek Galatasaray'ın hedeflerine birlik ve beraberlik içinde ulaşabileceklerini söyledi.

Galatasaray'da yönetim ve denetim kurulu ibra edildi

Galatasaray Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda, Başkan Dursun Özbek yönetimindeki yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki faaliyet raporu üyelerin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi. Ardından denetim kurulunun aynı döneme ilişkin faaliyetleri oylandı. Denetim kurulu da oy çokluğuyla ibra edildi.

Dursun Özbek'ten birlik ve beraberlik mesajı

İbra oylamalarının tamamlanmasının ardından kürsüye gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kendisine ve yönetim kurulu üyelerine gösterilen güven dolayısıyla genel kurul üyelerine teşekkür etti.

İbra kararının kulübe karşı taşıdıkları sorumluluğu hatırlattığını belirten Özbek, Galatasaray'ın önünde önemli fırsatlar ve ulaşılması gereken hedefler bulunduğunu ifade etti.

Özbek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Oylama sonucunda şahsıma ve yönetim kurulu arkadaşlarıma göstermiş olduğunuz güven ve teveccüh için teşekkür ederim. Bizim için bu ibra kararı, Galatasaray'a karşı taşıdığımız sorumluluğun hatırlatılmasıdır. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Ortaya çıkan iradenin Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum.

Şimdi önümüze bakma zamanı. Galatasaray'ın önünde çok önemli fırsatlar ve ulaşılması gereken hedefler var. Bu hedeflere ancak birlik ve beraberlikle ulaşabiliriz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım aynı heyecanla, aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”

“Galatasaray için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz”

Dört yıl önce Galatasaray'ı daha güçlü bir noktaya taşımak amacıyla yola çıktıklarını belirten Dursun Özbek, kulübün önemli mesafe katettiğini ancak yapılacak daha çok iş bulunduğunu söyledi.

Kulübün geleceğine ilişkin sorumluluklarına da değinen Özbek, Galatasaray'ı sonraki nesillere güvenle teslim etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Özbek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizden önce Galatasaray vardı, bizden sonra da Galatasaray olacak. Bizim görevimiz kulübü sonraki nesillere emin bir şekilde teslim etmek. Galatasaray için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar birlikte başardık, bundan sonra da birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray.”