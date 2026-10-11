Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen yaklaşık 200 inanç önderini Ankara’da bir araya getirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; “Birlik İçin Sözümüz Var” başlıklı Alevi-Bektaşi İnanç Önderleri ile İstişare Toplantısı’nda, cemevlerinin ihtiyaçları, inanç hizmetlerine ilişkin meseleler ve sahadan gelen talepler ele alındı. Toplantıda konuşan Başkan Esma Ersin, her görüşün dinleneceğini ve dile getirilen önerilerin ilgili makamlara iletileceğini belirtti.

İSTİŞARE TOPLANTILARININ ÜÇÜNCÜSÜ ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen dedeleri ve inanç önderlerini bir araya getirdi. Ankara’da başlayan ve Tunceli’de devam eden istişare buluşmalarının üçüncüsünde, katılımcılara görüşlerini doğrudan Başkanlığa iletme imkânı sunuldu.

Program, Sercan Direk Erkeker’in seslendirdiği Alevi deyişleriyle başladı. Mehmet Demirtaş Dede’nin gülbank okumasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmasını Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin gerçekleştirdi.

ERSİN: “SON KİŞİ SÖZÜNÜ TAMAMLAYANA KADAR SİZLERİ DİNLEYECEĞİZ”

Konuşmasına dedelere ve pirlerine hitap ederek başlayan Başkan Esma Ersin, inanç önderleriyle yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstişare toplantılarının temel amacının ortak aklı güçlendirmek, eksiklikleri birlikte tespit etmek ve Alevi-Bektaşi kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmak olduğunu belirten Ersin, inanç önderlerinin bu süreçte önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Alevi-Bektaşi inancının merkezinde insan sevgisi, adalet, hakikat, merhamet ve doğruluğun bulunduğunu vurgulayan Ersin, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Cemevleri ve dergâhların inanç değerlerinin yaşatıldığı, gönül bağlarının güçlendiği ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarıldığı mekânlar olduğunu belirten Ersin, bu yapıların ihtiyaçlarının doğrudan inanç önderleriyle istişare edilmesini önemsediklerini kaydetti.

Başkanlığın çalışmalarını inanç önderlerinin görüşleri doğrultusunda şekillendirmeyi hedeflediklerini belirten Ersin, toplantının katılımcı bir anlayışla yürütüleceğini ifade ederek şu sözleri kullandı: “Bugün ben ve Danışma Kurulumuzun kıymetli üyeleri sizleri dinlemek için buradayız. Birazdan masanın başına geçeceğim. Son kişi sözünü tamamlayana kadar sizleri dinleyeceğiz. Dilimiz döndüğünce sorularınızı cevaplayacağız.”



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