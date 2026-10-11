Küresel ısınmayla birlikte yaz mevsiminin daha erken başlaması, sıcak dönemlerin uzaması ve yağış düzeninin değişmesi, günlük yaşamın alışılmış ritmini dönüştürüyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Türkiye’de son yıllarda kaydedilen sıcaklık rekorları ve uzun dönemli iklim verileri, değişimin geçici bir hava olayı olmadığını ortaya koyuyor. İklim gazetecisi Yasemin Mıstıkoğlu, iklim krizinin kuraklık ve aşırı yağışlardan tarımsal üretime, gıda fiyatlarından suya erişime kadar uzanan etkilerini değerlendirerek emisyonların azaltılması ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarının birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti.

“MEVSİMLERİN ZAMANLAMASI VE KARAKTERİ DEĞİŞİYOR”

Son yıllarda sıkça kullanılan “Mevsimler kaydı” ifadesinin bilimsel açıdan doğru anlaşılması gerektiğini belirten Mıstıkoğlu, yaşanan değişimin yalnızca bir algıdan ibaret olmadığını söyledi. Mıstıkoğlu, “Bize öyle gelmiyor, gerçekten bir değişim var. Ancak ‘mevsimler kaydı’ dediğimizde sanki dört mevsim takvim üzerinde yer değiştirmiş gibi anlaşılıyor. Bilimsel olarak daha doğru olan, mevsimlerin zamanlamasının ve karakterinin değiştiğini söylemek” dedi.

Yaz mevsiminin daha erken başlayabildiğini ve sıcak dönemlerin uzayabildiğini ifade eden Mıstıkoğlu, kışların daha ılıman geçebildiğine, yağışların zamanında ve biçiminde değişiklikler yaşandığına dikkat çekti. Türkiye'nin 55 yıllık sıcaklık kayıtlarını inceleyen bir araştırmaya da değinen Mıstıkoğlu, yaz başlangıcının her 10 yılda yaklaşık iki gün erkene geldiğini belirtti.

Değişimin günlük yaşamda hissedilmesinin yanı sıra bilimsel verilerle de ortaya konulduğunu vurgulayan Mıstıkoğlu, “Mevsimler ortadan kalkmıyor ama iklimin takvimi değişiyor” ifadelerini kullandı.

SICAKLIK REKORLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖSTERİYOR

Türkiye'de sıcaklık artışının artık yalnızca kişisel gözlemlerle değerlendirilmediğini kaydeden Mıstıkoğlu, uzun yıllara dayanan verilerin belirgin bir ısınma eğilimine işaret ettiğini söyledi. Türkiye'de 2025 yazının son 55 yılın en sıcak ikinci yazı olduğunu, Temmuz 2025'in ise aynı dönemin en sıcak temmuzu olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatan Mıstıkoğlu, Silopi'de ölçülen 50,5 derecenin Türkiye sıcaklık rekoru olduğunu belirtti.

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