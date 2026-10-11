Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonu sefer takvimi açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kars-Ankara hattında toplam 70 sefer düzenleneceğini bildirdi. Ankara-Kars yönündeki ilk sefer 21 Aralık 2026'da, Kars-Ankara yönündeki ilk sefer ise 23 Aralık 2026'da yapılacak. Bireysel yolcular için bilet satışları 26 Ekim'de başlayacak.

Turistik Doğu Ekspresi seferleri 21 Aralık'ta başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonu programına ilişkin bilgi verdi.

Anadolu'nun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini demir yolu yolculuğuyla buluşturan trenin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, güzergâh üzerindeki gezi duraklarının yolculara farklı şehirleri keşfetme imkânı sunduğunu ifade etti.

Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Ankara-Kars yönündeki seferler 21 Aralık 2026-10 Mart 2027 tarihleri arasında, Kars-Ankara yönündeki seferler ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Turistik Doğu Ekspresi'nin bireysel yolcu biletleri 26 Ekim 2026'da satışa sunulacak. Biletler, TCDD Taşımacılık'ın satış kanalları üzerinden temin edilebilecek.

Yeni sezonda Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönlerinde 35'er sefer yapılacak. Böylece tren, 2026-2027 kış sezonunda toplam 70 sefer gerçekleştirecek.

Turistik Doğu Ekspresi hangi günler hareket edecek?

Turistik Doğu Ekspresi'nin hareket günleri, güzergâha göre farklılık gösterecek:

Ankara-Kars: Pazartesi, çarşamba ve cuma

Kars-Ankara: Çarşamba, cuma ve pazar

Turistik Doğu Ekspresi hangi şehirlerde duracak?

Turistik Doğu Ekspresi, yolcuların güzergâh üzerindeki şehirleri gezebilmesi amacıyla belirli istasyonlarda duracak.

Ankara-Kars yönünde: Erzincan ve Erzurum

Kars-Ankara yönünde: İliç, Divriği ve Sivas

Bu duraklarda gerçekleştirilecek gezi molaları sayesinde yolcular, yolculuk sırasında bölgenin tarihi ve kültürel noktalarını görme fırsatı bulacak.

Turistik Doğu Ekspresi'nin vagonlarında hangi imkânlar bulunuyor?

Turistik Doğu Ekspresi, yataklı ve yemekli vagonlardan oluşacak. Her yataklı vagonda 10 kompartıman, her kompartımanda ise 2 yatak bulunacak. Trende ayrıca yolcuların yemek hizmetinden yararlanabileceği bir yemekli vagon da yer alacak.