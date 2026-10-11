Manisa'nın Akhisar ilçesinden geçen İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Manisa'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı

Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürerken kazayla ilgili gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.