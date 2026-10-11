Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, diziden ayrılma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayşe Arman'a konuşan oyuncu, yeni sezon için yapımcıyla anlaşarak tatile çıktığını, ancak daha sonra acil olarak yapım şirketine çağrıldığını ve işine son verildiğini öğrendiğini söyledi. Karakoç, eski rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun da karakterinin diziden ayrılacağını çekim sırasında öğrendiğini anlattı.

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılış sürecini anlattı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakteriyle tanınan Ceren Karakoç, Ayşe Arman'a verdiği söyleşide diziden ayrılma sürecini anlattı. Yeni sezon için yapımcıyla görüştüğünü ve anlaşmanın ardından tatile çıktığını belirten Karakoç, daha sonra yapım şirketinden acil olarak çağrıldığını ifade etti.

Oyuncu, yeni sezonda dizide yer almaya devam edeceğini düşündüğünü ancak yapım şirketine gittiğinde işine son verildiğini öğrendiğini söyledi.

Karakoç, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Yapımcım ‘Bir sonraki sezon devam ediyoruz, görüşürüz’ dedi. Her şeyde anlaştık ve ben tatile çıktım. Sonra beni yapım şirketinden arayıp acil çağırdılar, orada anladım. Benim işime son verildi.”

Sibel Taşçıoğlu da ayrılık kararını sette öğrenmiş

Ceren Karakoç, söyleşide eski rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun da benzer bir süreç yaşadığını belirtti. Dizide Pembe karakterini canlandıran Taşçıoğlu'nun, karakterinin bir sonraki bölümde öleceğini çekimler sırasında öğrendiğini söyledi.

Karakoç, yaşananları şu ifadelerle aktardı:

“Sibel Taşçıoğlu da biz setteydik ve bir bölüm sonra karakterin öleceğini sette o gün, sette çekim yaparken öğrendi. O da aynı şekilde yapıma gitti ve bunu orada öğrendi. Bence sektörel anlamda böyle bir şey var.”

Oyuncu, sektörde birçok meslektaşının da benzer durumlarla karşılaştığını dile getirdi.

“Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunu izlemedim”

Diziden ayrılık kararının kendisine son anda bildirilmesinin mesleki açıdan olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirten Karakoç, başka bir projeyle anlaşma fırsatını kaçırdığını söyledi.

Yaşanan süreç nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden oyuncu, dizinin kadrosundan ayrıldıktan sonra Kızılcık Şerbetinin yeni sezonunu izlemediğini de açıkladı.