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Dizide Ayşe karakterine hayat veren Pınar Deniz ile Rıza karakterini canlandıran Selahattin Paşalı, etkinlikte dünya basınının karşısına çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Dünya pazarına “The Hatmaker” adıyla sunulacak dizinin başrol oyuncuları, fuarın açılış günü olan pazartesi günü Cannes’da düzenlenecek etkinliğe katılacak.

12-15 Ekim tarihleri arasında Cannes’da düzenlenen fuar kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde iki oyuncu, diziyi uluslararası sektöre tanıtacak. Kasım ayında çekimlerine başlanması planlanan yapımın yurt dışı dağıtımını ise Eccho Rights üstleniyor.

Yapımcılığını Saner Ayar’ın patronu olduğu O3 Medya’nın üstlendiği “Şapkacı Kadınlar” dizisi, uluslararası tanıtım çalışmalarıyla gündeme geliyor. Dizinin başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı, dünyanın en büyük içerik fuarları arasında yer alan MIPCOM’a katılmak üzere Fransa’ya gidiyor.

O3 Medya imzalı “Şapkacı Kadınlar” dizisinin başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı, MIPCOM Fuarı kapsamında Fransa’nın Cannes kentine gidiyor. “The Hatmaker” adıyla uluslararası pazara sunulacak dizinin yıldızları, dünya basınıyla bir araya gelerek soruları yanıtlayacak.

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