Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti’nde senaryo ekibi değişiyor. Beşinci sezonuyla ekran yolculuğunu sürdüren dizinin 143. bölümü itibarıyla senaryoyu Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’den oluşan yeni ekip kaleme alacak. Yıllarca Arka Sokaklar dizisinin senaryosunda görev alan Ozan Yurdakul’un yeni ekibe katılması dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti’nde Senaryo Ekibi Değişiyor

Kızılcık Şerbeti’nin senaryosunu bugüne kadar kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür, yeni projelerine yoğunlaşmak üzere görevlerini devrediyor. İkilinin yeni dizileri Anne Yarısı ve Mavi Orkide üzerine çalışacağı öğrenildi.

Dizinin 143. bölümü itibarıyla senaryo görevini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler üstlenecek. Yeni yazar ekibinin hikâyede nasıl bir değişim yaratacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Arka Sokaklar’dan Kızılcık Şerbeti’ne Geçiş

Yeni senaryo ekibinde yer alan Ozan Yurdakul, uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar’ın senaryosunda görev aldı.

Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar ile aynı gün ekrana gelen Kızılcık Şerbeti’nde görev alacak olan Yurdakul’un yeni projesi, iki dizinin izleyicileri açısından da dikkat çekici bir gelişme oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Reytingleri Nasıl?

Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunda da reyting listelerindeki yerini koruyor. Dizinin dün akşam yayınlanan 5. sezon 4. bölümü, Tüm Kişiler kategorisinde 4,73 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

Yapım, AB kategorisinde 5,26, ABC1 kategorisinde ise 5,55 reyting alarak her iki kategoride ikinci sıraya yerleşti. Yeni senaryo ekibinin göreve başlamasıyla dizinin hikâyesinde yaşanabilecek değişiklikler ve reyting performansı önümüzdeki bölümlerde takip edilecek.